台中隊光榮晚會吸逾3萬人 林佳龍：鬱卒很久了！

台中隊光榮晚會吸逾3萬人，林佳龍：假消息、假民調充斥多時，鬱卒很久了！（記者蘇孟娟攝）

2018-10-28 15:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「進步台中、幸福做陣－我們都是台中隊光榮晚會」昨天在台中舉行，吸逾3萬人擠爆現場；台中市長林佳龍今日連趕數場市議員候選人競選總部成立大會，獲民眾熱情回應，他也一吐怨氣指出，「大家鬱卒很久了」，因為現在到處充斥著假新聞、假消息、假民調，甚至說他輸快10%，「你們相信嗎」，昨天已有最好的證明；他再問「大家想不想吃雞排」，籲選民把票催出來。

林佳龍今天接連趕往北屯區市議員謝明源及北區市議員范淞育競選總部成立，均獲得現場支持者熱情迴響，林佳龍推薦兩人資深問政及攜手推動市政服務的實續外，籲選民支持兩人連任，讓議會過半，助他施政。

滿場支持者熱情回應讓林佳龍有感而發，他先問在場民眾，昨晚的「我們都是台中隊光榮晚會」辦得有沒有成功，他說，連有些媒體都說現場超過3萬人；他更說，確實大家「鬱卒很久了」。

林佳龍感慨，因為現在到處充斥著假新聞、假消息，還有假民調，甚至有人說他民調輸快10%，「輸到快趴到地上」，他問選民「相信嗎」、「不相信嘛」，現已有最好的證明。

他說，上屆4年前他選市長時，選前封關民調，有媒體還說他已經被「黃金交叉」，結果選票開出來，他贏15%趴、21萬票，他問「大家想不想吃雞排」，反正是對方要請客，籲選民認真把票催出來，大家要有危機感，選舉沒有穩贏的，大家要一起拚。

林佳龍舉北區肉品市場遷建為例，都市計畫選通過了指出，卅、四十年沒有人有辦法做的事，被視做不可能的事，他都做了，別人「柿子挑軟的」，他是「蘋果挑更的」，用實績向選民交代。

他說，房子讓他繼續蓋下去，過去4年他打了基礎，再拚4年，未來台中會胎換骨，從希望的台中、進步的台中，打造到光榮的台中。籲選民讓市長過關，讓議會過半。