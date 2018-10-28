李婉鈺競總成立 頑童獻唱台上力挺

2018-10-28 15:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕無黨籍新北市議員候選人李婉鈺今天舉行競選總部成立大會，一改過去邀請政治人物站台助講的傳統，李婉鈺請來金曲演唱組合「頑童MJ116」獻聲，用實際行動表達支持。

日前頑童在臉書公開支持李婉鈺，李婉鈺昨晚也提前預告，頑童今天將在造勢場合開唱，為了一睹偶像風采，會場一早就吸引不少粉絲等候，宛如小型簽唱會，相當熱鬧。

頑童說，剛簽第一張唱片合約時，就已認識李婉鈺，他們稱讚李婉鈺是一位很直接、真性情的女孩子，對後輩也很照顧，因此每逢李婉鈺選舉，頑童3人一定是情義相挺，絕不缺席。