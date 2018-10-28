釋「準公民待遇」外來人口統一編號擬比照身分證號

2018-10-28 15:31

〔記者林良昇／台北報導〕內政部今發出新聞稿表示，為營造友善外來人口生活環境趨勢及落實政府積極推動吸引、延攬外籍人才政策，政府決定將「外來人口統一證號」編碼格式，比照國民身分證之編碼格式修正，將現行「前2碼為英文字母+8碼阿拉伯數字」的外來人口統一證號，修正為跟國民身分證號一樣的「第1碼英文字母+9碼阿拉伯數字」。

內政部表示，全球人才移動已蔚為趨勢，國與國之間漸趨無國界，全球儼然已成為國際村。為營造友善外來人口生活環境趨勢及落實政府積極推動吸引、延攬外籍人才政策，政府決定將「外來人口統一證號」編碼格式，比照國民身分證之編碼格式修正，讓在台居留之外來人才「留得住」、「生活有尊嚴」。

內政部長徐國勇日前接受台北市美國商會topics雜誌專訪時，對外籍人才留用拋出政策，他表示，為了提升在台居留外來人口生活的便利性，增加他們對我國的歸屬感，使他們能夠比照國人，順暢地進行網路購物、訂票、醫療掛號或是加入會員等與日常生活息息相關的各項事務，內政部刻正研擬從源頭解除「結構性管制」，將現行「前2碼為英文字母+8碼阿拉伯數字」的外來人口統一證號，修正為跟國民身分證號一樣的「第1碼英文字母+9碼阿拉伯數字」，並將協調各部會及重要工商團體，協助整合公、私部門資訊系統及設備。

內政部表示，此一領先世界大多數國家的重大制度變革，等於是在食、衣、住、行上，讓居留的外來人口落實完整準公民待遇，是移民政策上重大里程碑，為我國「留才」、「攬才」的希望工程鋪路。