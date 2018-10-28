朱立倫輔選批中央執政不佳 籲用選票教訓民進黨

2018-10-28 14:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫今天為多位市議員候選人站台輔選，朱立倫致詞時，批評中央執政不佳，造成社會紛擾、勞資對立，呼籲11月24日大家站出來投票，用選票教訓民進黨。

朱立倫今天出席新北市議員候選人劉美芳競選總部成立，他表示，過去8年劉美芳與市府共同打拚，為新北市、板橋的建設努力，捷運環狀線年底就要完工，「除了民進黨沒看到，所有市民都有看到。」

朱立倫說， 國民運動中心是所有市民最滿意的建設，新北市用8年時間蓋16間國民運動中心，已經完成13間，板橋國民運動中心每月超過10萬人次使用，是現在新北市最熱門、大家最喜愛的國民運動中心，板橋區有56萬人口，國民運動中心過去至今的規劃、執行，國民黨新北市長候選人侯友宜都扮演最重要的角色，一定可以與劉美芳共同打拚，讓板橋再蓋一間國民運動中心。

朱立倫說，最近台灣從南部、中部及各地，大家都要站出來，說要用選票教訓民進黨，民進黨自中央執政以來，造成社會紛擾、對抗，對軍公教不公平，更造成勞工和老闆間的勞資糾紛。南部、中部的民眾可以覺醒，代表全台灣的民眾覺醒，新北市身為全台最大都市，11月24日一定要站出來，用最多的選票給民進黨教訓。

國民黨新北市長候選人侯友宜也為劉美芳授戰旗，侯友宜讚許劉美芳在教育、婦幼議題用心經營，爭取市民需要的建設與福祉。

侯友宜表示，選舉要有危機感，不要覺得資深議員表現好、基層實力堅強就一定當選，如果這邊分幾票、那邊不出門投票，不小心就會讓好人落選，板橋選區參選爆炸，是最辛苦的選區之一，「最重要的是11月24號要記得催票、拉票，還要站出來投票」，讓劉美芳、侯友宜高票當選。