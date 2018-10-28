台中鐵路高架化全線通車 蔡總統：台中交通發展邁入新紀元

總統蔡英文（左3）、交通部長吳宏謀（左2）、台中市長林佳龍（左4）等人出席台中鐵路高架化第二階段啟用典禮。（記者張菁雅攝）

2018-10-28 13:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化今日全線通車！除既有5座車站，新增的5站今日同步啟用，達到每2公里1站。總統蔡英文出席啟用典禮，她表示，台中鐵路高架化帶來3個效益，分別為經濟、環境及舊市區重新規劃發展，讓台中交通發展邁入新紀元。

台中鐵路高架化全線21.7公里，既有的豐原、台中、大慶、潭子、太原站已在2016年10月通車，新建的栗林、頭家厝、松竹、精武、五權站則在今日啟用，讓全線共有10站，約2公里1站，達到「捷運化」的效果，，且松竹、大慶、新烏日站均有與捷運綠線共站設計，乘客在銜接通道即可轉乘。

台中鐵路高架化第二階段完工啟用典禮在台中車站大平台舉行，蔡英文總統、台中市長林佳龍、交通部長吳宏謀等人共同出席，見證台中鐵路發展歷史的一刻。

蔡總統表示，鐵路高架捷運化的啟用，再次讓台中交通發展邁入新紀元，為市民帶來3個關鍵的效益，第一是經濟效益，鐵路高架化後，行車成本、通勤時間都節省了，平交道維修費用、地面的土地空間也都能夠釋出，估計每年省下的費用超過46億元。

第二則是環境效益，鐵路高架化釋出的土地為台中市創造出一條21公里長的「城市綠帶」，搭配市府團隊和民間團體合作推動的「綠空鐵道軸線計畫」，將塑造出具有人文深度，低碳慢遊的城市空間。第三是前後站打通、舊市區重新規劃發展的效益，包括中區跟豐原區，都找到城市再定位的契機，為一度衰老的舊城，點亮了活化的機會。

蔡總統也盛讚林佳龍，從二○○五年第一次參選台中市長開始，就以「大台中山手線」的格局推動台中軌道建設，並在台中鐵路高架化扮演最關鍵的角色，二○○六年時，林佳龍陪同當時的行政院長游錫堃宣布核定計畫，今天則以市長身分見證高架化的完工。接下來台中整體軌道建設的各項計畫，中央會透過前瞻基礎建設計畫支持，並逐一辦理。

林佳龍指出，台中鐵路高架化全線通車，將使台中這個因軌道誕生的城市，再度因鐵道而偉大，也證明高架化在台中是好的、對的政策。他站的地方是台中時空座標的原點，不只可看到立體化交通，也見證過去、現在、未來，台中火車站是「三代同堂」，新站右邊是第一代舊車庫遺址，左側是第二代，代表台中是「存舊立新」、「有時間軸線」的城市。

林佳龍也說，除了時間軸線，台中火車站也有空間軸線，就是推動台中大車站計畫及鐵路捷運化，大車站計畫將串連前後站，進行都市縫合，透過台鐵基地，結合舊建國市場土地、國防部的南京新村，一直通到干城，那裡將是未來捷運藍線與鐵路的交會點，加上台鐵也與捷運綠線串連，均將帶動台中都市發展。