轟侯友宜六都唯一不辯論 蘇貞昌：新北市民就這樣被比下去嗎？

民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，民主政治的可貴就是候選人要接受檢驗，蘇貞昌說，侯友宜躲避選民檢驗，那當選市長還得了。（記者俞肇福攝）

2018-10-28 13:13

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜不接受辯論，對手的民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，民主政治的可貴就是要透過辯論檢驗候選人，如果候選人選前就不敢被檢驗，那候選人當選首長、市長，那市政還得了。

蘇貞昌說，他還是覺得候選人真的是要被檢驗才是最重要，那像朱立倫也說應該辯論，現在他又替躲起來的侯友宜來圓說也可以不辯論，真的就如柯文哲說的，官員兩個口都隨便他說，可是八成以上的市民是要看到辯論，那侯友宜就是唯一六都裡面不願意辯論的候選人；蘇貞昌說難道我們新北市民就這樣被比下去嗎？台南昨天也辯論，台北市也要辯論，新北市真的就差一截嗎？我們新北市民一定會很生氣。

蘇貞昌說，新北市政府這段期間不中立已經非常多了，我們看到新北市的副市長帶著副局長到台北市政府，去為侯友宜關說大群館的事情，也不用處理。那侯友宜說他是資深社工師，明明違法，那朱立倫還是都包庇，什麼都包庇。而且，我們也看到新北市政府的公務員、公務車都一直在助選，我一講話就是新北市府出來講東講西，反而不是侯友宜的團隊在講，這種行政不中立，我們真的應該要用選票來遏止。