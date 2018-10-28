張清照競總成立 盧秀燕：用選票教訓蔡英文及民進黨政府

台中市副議長張清照成立競選總部，台中市長候選人盧秀燕送上鳳梨祝福「旺來」，並要民用選票教訓總統蔡英文及民進黨。（記者歐素美攝）

2018-10-28 12:46

〔記者歐素美／台中報導〕將問鼎台中市議長寶座的副議長張清照，今天在清水區成立競選總部，國民黨主席吳敦義、前總統府秘書長廖了以、台中市長候選人盧秀燕等到場站台，盧秀燕不滿總統蔡英文昨晚為對手林佳龍站台時「嗆聲」她開的政見只是一張嘴，要選民讓秀燕當選，用選票教訓蔡英文，教訓民進黨政府。

台中市副議長張清照，這次競選連任，有意接棒兄長張清堂，爭取議長寶座，今天競選總部成立，本土天王陳雷、麻辣天后利菁皆到場助陣，炒熱氣氛，人氣搶搶滾。

國民黨黨主席吳敦義送「好采頭」、市長候選人盧秀燕送「旺來」、立委江啟臣送「蒜」、清水紫雲巖主委吳勝隆送「包子、粽子」，全力祝福張清照高票當選。

盧秀燕致詞更是砲火四射指出，蔡英文昨晚為市長林佳龍站台時「嗆聲」盧秀燕的政見只靠一張嘴，痛批蔡英文上台兩年來，讓台灣人民受苦、空氣變差、兩岸不和平，連電力都出問題，呼籲民眾用選票教訓蔡英文，教訓民進黨政府，民進黨才知謙虛、改革及好好對待人。若她當選市長，一定跟張清照議長聯手好好拚經濟。

吳敦義則說，11月24日票投市長候選人三號盧秀燕是「三生有幸」、票投五號張清照「五福臨門」，未來在優秀的市長及議長搭配下，台中會更好。

立委江啟臣也說，過去前議長張清堂及前縣長廖了以見證台中縣的歷史，縣市合併後，大台中發展問題出在執政者，拜託選民集中選票投給盧秀燕、張清照，「好市長加好議長，一加一大於二，未來台中不止是第二大城，一定是第一大城」！

張清照則承諾，他與盧秀燕當選後一定兌現政見，全力拚經濟，加速港區發展，照顧全民福利，包括興建台中最大的清水國民運動中心、中部唯一的台中海洋生態館、恢復老人健保補助、調降地價稅、市民免費看花博等。

林佳龍競選總部發言人林尚賢則回應指出，理解盧委員因為選情低迷才有情緒性發言，也充分了解因為缺少曝光需要砲轟中央，挑動政黨對立來爭取市民注意，還是建議應該提出政見和願景爭取支持才是市民之福。

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