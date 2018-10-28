台鐵總體檢 蔡英文：改革無上限，改到好為止

蔡英文總統強調，台鐵改革無上限，改到好為止。（記者張菁雅攝）

2018-10-28 12:24

〔記者張菁雅／台中報導〕蔡英文總統今日出席台中鐵路高架捷運化第二階段工程完工啟用典禮，針對普悠瑪翻覆事故，她強調，安全是鐵路運輸最根本的要求，面對台鐵累積多年的問題，政府將以改革來重建社會的信心，對於改革的目標，她只接受一個結果，就是改到好為止。

蔡總統表示，普悠瑪事故發生後，民眾除了悲傷，還有擔憂的情緒，最近2年多，台鐵已經啟動改革，新的票務系統將上線，今年也增補近2000名人力，但這樣還不夠，安全是鐵路運輸最根本的要求，面對台鐵累積多年的問題，政府一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心。

蔡總統也說，很明顯地，事故的發生絕對不是某一個基層人員的責任，這幾天以來，她和行政院長賴清德都已下達指令，普悠瑪事故調查及台鐵總體檢都必須徹底進行，全面找出台鐵系統性的缺失，也希望司法機關能釐清有無弊案牽涉在其中。

蔡總統強調，只有嚴肅檢討SOP，追究硬體的缺陷，把系統的錯誤都修正，才是保障台鐵基層人員及旅客生命安全唯一的方式。她也要求交通部及台鐵在總體檢和改善工程落實前，要立即強化普悠瑪號的安全營運作為，該增加的人力、該強化的防錯機制、該補強的硬體，一項也都不能少，台鐵改革沒有上限，她宣示的每一件改革目標，她只接受一個結果，就是改到好為止。