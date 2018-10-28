希望何時辯論？侯友宜：老縣長很心急

民進黨新北市長候選人蘇貞昌拋出「沒有辯論就沒有選票」，國民黨新北市長候選人今天表示，老縣長每次談到辯論都很心急，他說，自己從來沒有拒絕辯論，但要先把政策的態度說清楚。（記者賴筱桐攝）

2018-10-28 11:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌拋出「沒有辯論就沒有選票」，國民黨新北市長候選人今天表示，老縣長每次談到辯論都很心急，他說，自己從來沒有拒絕辯論，但老縣長要先把政策的態度說清楚，再來談辯論的形式與規則。

新北市選情激烈，蘇貞昌與侯友宜為了辯論議題多次交鋒，侯友宜今天出席新北市議員候選人葉元之競選總部成立大會時受訪表示，老縣長每次講到辯論都非常心急，他從來沒有拒絕過辯論，但是面對新北市民，有時候態度是很重要的，對於環境生態的保護、人民的身體健康，其實比任何辯論都重要，「只要把態度講了，很多辯論的形式我們都可以好好的來談啊！」

不過，距離選戰剩下不到1個月，是否會接下辯論邀請？侯友宜重申，「我從來沒有拒絕過辯論」。

至於希望何時辯論？侯友宜再度「跳針」重申，雖然中央已經把深澳燃煤電廠停建了，但是老縣長的態度還是要說一下，面對環境生態及人民的身體健康，「到底你的態度是什麼，說一下嘛！」辯論有其遊戲跟形式規則，大家再來談。