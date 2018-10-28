柯文哲聲援婦聯會 丁守中：一直對藍軍選民灌迷湯

丁守中今天參加文山大安區議員候選人李伯毅競選總部開幕典禮受訪表示，柯文哲沒有講錯，但現在一直對藍軍選民灌迷湯，那為什麼之前五大案要打成五大弊案，現在卻不了了之。（記者鍾泓良攝）

2018-10-28 11:18

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨天參加眷村文化座談會，表示轉型正義時應該是先解決當前的問題，接著預防再發生，最後才追究責任，更替婦聯會、救國團講話，「現在運作都好好的，以後不會再發生，你管它過去在幹什麼？」；國民黨台北市長候選人丁守中今天參加文山大安區議員候選人李伯毅競選總部開幕典禮受訪表示，柯文哲沒有講錯，但現在一直對藍軍選民灌迷湯，那為什麼之前五大案要打成五大弊案，現在卻不了了之。

丁守中說，這也沒講錯，婦聯會本來就不是國民黨附隨組織，「如果按照黨產會論調，那中華民國就是國民黨附隨組織，因為也是國民黨創建。」但這種說法，只是柯文哲在挖藍軍選票。

而對於之後11月11將舉辦大型造勢，丁守中說，六都市場將會合體，大家都有共同的心，盼台灣更好；而柯選在11月10日造勢，是否較勁意味濃，他說就是大家最後衝刺。

而對於柯文哲說韓國瑜的外溢效益有限，重點還是在於人，丁守中回，「人的問題更重要」，柯文哲在整個台北市停滯，不能作為台灣火車頭；丁說，不管是高雄韓國瑜、台中盧秀燕，自己在台北打拚，都可以希望台灣可以更好。