選舉未必只能敲鑼打鼓或放鞭炮 他將競總變身兒童樂園

2018-10-28 11:15

〔記者許國楨／台中報導〕今年投身市議員選舉的西屯區候選人林祈烽，特別邀集許多表演團體將競選總部前的廣場打造為「陽光廣場」，自昨天開始一連三周周末及周日舉辦「親子藝文季」，他也化身孩子王在倡議兒童友善空間的理念、打造「好玩的街道」時強調，競選活動未必只能敲鑼打鼓或放鞭炮，希望輕鬆活動宣揚理念，喚起人們對下一代活動空間的重視。

昨天是陽光廣場藝文季的第一天，許多家長早早就帶著孩子出席活動，現場除了預定的節目還有趣味套圈圈換獎品、二手市集等活動，也有可愛的花博吉祥物石虎牆供人拍照，打卡還贈送漂亮的造型氣球。

下午登場的是由喜寶創意活動行銷所帶來的「小小阿兵哥‧當兵體驗營」，藉由趣味化的迷你闖關活動，讓小朋友體驗當年爸爸入伍時的酸甜苦辣，套圈圈也是人氣爆滿，立委張廖萬堅也到場與大小朋友同樂，孩子們玩的不亦樂乎，晚上則是由陸爸爸說演故事劇團擔綱的「彩虹花」，有趣精彩的情節，搭配陸爸爸生動的動作表情、玩偶道具等，讓孩子們聽得入神。

也是陽光城市基金會執行長的林祈烽主張，為孩子打造「安全、好玩的街道」，讓未來的公民能健康、快樂成長，是大人的責任，更是世代正義的實踐，誠摯邀請爸媽帶孩子來玩，分享育兒理念，也交流對下一代未來、親子政策的看法。

林祈烽說，競選活動未必只能敲鑼打鼓或放鞭炮，希望輕鬆活動宣揚理念，喚起人們對下一代活動空間的重視，一座城市的偉大，在於能否從不同年齡、性別、種族的角度，真切考量每個族群的需求，期許自己蹲下身以孩子的高度，檢視城市的空間與市政規劃。