駁斥總統牌失靈？陳其邁：歡迎小英輔選

陳其邁參加台灣石油工會第一分會舉辦的活動，受到熱烈歡迎。（記者葛祐豪攝）

2018-10-28 10:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蔡英文總統昨展開輔選行程，首場到台中巿，但外界出現總統牌失靈的質疑聲？對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁予以駁斥，強調歡迎總統或行政院長來高雄輔選。

陳其邁今天一早前往中油高雄廠，參加台灣石油工會第一分會舉辦的活動，現場凍蒜聲不斷。

陳其邁致詞時說，中油高雄廠遷廠後，這塊270公頃的土地，未來將成為左營新門戶，包括興建企業總部、綠能研發中心等，可望是高雄市的蛋黃區。

媒體詢問陳其邁說，兼任民進黨主席的總統蔡英文，昨展輔選行程，首場到台中巿，但外界出現總統牌失靈的質疑聲，對手也歡迎總統常常來幫你助選。

陳其邁強調，輔選都按部就班，也歡迎總統或行政院長來高雄輔選，反倒是韓國瑜前晚在鳳山造勢，馬英九卻沒出席，同一時間反而在左營幫李雅芬助選。

陳其邁說：「難不成馬英九或朱立倫，不願跟王金平同台？難不成是被射下的太陽嗎？國民黨問題恐怕比民進黨來得嚴重多。」

另針對「韓國瑜一瓶礦泉水、一瓶滷肉飯就能當選」的口號，陳其邁認為，選舉場嘉年華，對手的造勢場合如果也有動員，是無可厚非，但不應該用太多似是而非的訊息來操作，這不是一個好的做法。

另對於中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷，傳出拜會韓國瑜一事，陳其邁表示，謝醫師是多年好友，也多次表達聲明支持他，兄弟之間的情誼毫無疑問，不希望有人用過度政治操作，來釋放這種試圖影響選舉的作法。