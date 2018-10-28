再談婦聯會 柯P「澄清」：重點在於「sequence（次序）」

台北市長柯文哲28日出席2018中醫大安森林公園公益慢跑活動，接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-10-28 09:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨與婦聯會主委雷倩對談，談到他認為轉型正義「應該是先解決當前的問題，接著預防再發生，最後才追究責任」時，還不忘替婦聯會與救國團講話，稱「現在運作都好好的，以後不會再發生，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」對此，黨產會發言人施錦芳昨受訪回應，指柯文哲說法好像殺人只要悔改，就可以不要追究刑責，政治人物如果核心理念是這樣「應該很危險吧」。

柯文哲今早出席中醫公益路跑活動前受訪，被問及昨天對談中提及若是要先咎責，會沒完沒了，引發外界尤其是民進黨反彈。柯解釋因為北市府也有處理救國團問題，例如12個運動中心裡有6個是救國團在經營，另還有劍潭青年活動中心，因此他講到這件事情時，就講到年初訪波蘭時順道拜訪諾貝爾和平獎得主華勒沙，當時得到建議「先處理目前的問題，預防以後發生，再去咎責」，所以他昨天只是在說處理順序應當如此。

至於黨產會發言人施錦芳指依照他邏輯，好像殺人只要悔改就可以不要咎責？柯則認為處在一個藍綠對抗時代，特別是選前，大家情緒都比較激動，常常講一句話就會被過度解讀、過度反應，婦聯會不是他的責任，他也沒有要處理那個，柯再次強調自己當時主要是在北市府談處理救國團也有面臨同樣問題，所以他引用華勒沙的建議和邏輯思維，他的重點在於「sequence（次序）」。

柯並指，他手頭上還有好幾個大的、類似的案件，包括大彎北段跟內湖五期，「這就是我們的困境」，如果問過市府官員就知道，他每次開會要先罵五分鐘以上，不過罵完以後還是要回去處理問題，先把現在的問題解決。他也說，如果一開始就先追究當年誰搞出來的，大家一定都不吭聲，「為什麼？因為同樣一批人現在幫我蓋公宅。」

談到外界認為柯此舉是要搶藍營選票時，柯直言「其實這就是在這種社會為難的地方，你搶藍營選票就丟掉綠營的票，所以何必呢？照我們的想法去做就好。」

相關影音