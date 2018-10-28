搶攻票倉！賴清德透早到八卦山 親拿麥克風強力助選

行政院長賴清德一早來八卦山，幫魏明谷、林世賢助選。（記者劉曉欣攝）

2018-10-28 09:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院長賴清德今天一大早就到彰化八卦山，為爭取連任彰化縣長魏明谷，以及彰化市長候選人林世賢拜票助選；賴清德自己拿著麥克風向鄉親問早，強力推薦魏明谷是「老實人」，林世賢跟他一樣都是醫師，連行走天空步道民眾都不放過的揮手拜票。

賴清德今天上午7點就抵達彰化市八卦山，八卦山已滿滿都是清晨運動的人群，賴清德一下車，一秒不停歇，就自己拿著麥克風，開始啟動助選列車，展現搶攻彰化縣最大票倉的決心，要攻下彰化縣，就要在彰化市取得領先。

許多民眾聽到麥克風傳來賴清德的聲音，紛紛靠近來見賴清德的真面目，還搶著要跟賴清德拍照打卡，賴清德把握時間推薦魏明谷、林世賢；賴清德強調魏明谷是「好咖肖」（即好跤數），是個「打拚的老實人」，民眾要繼續相挺；同時介紹林世賢「跟他一樣都是醫師」，請大家一起來支持。

賴清德見到媽媽帶著孩子一早就在擺攤，強調行政院有推出育兒津貼，魏明谷在彰化也有推出婦幼政策來幫忙；看到有民眾在量血壓，發揮醫師特質，停下腳步關心民眾的健康；賴清德看到天空步道也有民眾正在散步，也不忘揮手拜票。

魏明谷表示，行政院給彰化很多的交通建設，4年來已經超過給彰化縣1000億元建設預算，行政院長賴清德更是直接來彰化宣布彰化市鐵路高架化定案。

魏明谷強調，他上任後協助台化彰化廠轉型為觀光工廠，彰化市50多年來空氣都有臭酸味，如今彰化的天空也越來越乾淨，大家的生活也越來越好，就是創造雙贏。