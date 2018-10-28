林佳龍造勢晚會3萬人爆棚 綠營：支持者放心不少

林佳龍進場時，受到支持者熱情簇擁，幾乎寸步難移，人氣紅不讓。（記者廖耀東攝）

2018-10-28 00:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍競選連任的首場大型造勢晚會，湧入3萬人擠爆現場。林佳龍進場時，兩旁支持者爭相簇擁，短短50公尺路程走了超過5分鐘；林佳龍致詞時2個線上直播平台，同步觀看人數更達萬人，人氣紅不讓。

林佳龍尋求連任，龍團隊以「市政優先」的最高指導原則，到27日才舉行首場大型造勢活動，晚會並以「進步台中、幸福做陣─我們都是台中隊光榮晚會」為主軸。立院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純到場力挺，見證林佳龍的政績，訴求讓認真的巿長連任。

行政院長賴清德致詞時則強調看到台中的改變，尤其是空氣品質有進步。林佳龍指出，台中的進步，是因為五項堅持，堅持不做表面功夫、堅持不分角落、堅持不分你我、堅持不怕困難、堅持攜手前進，「台中的進步，絕對不走回頭路」。

晚會壓軸登場的蔡英文總統細數林佳龍政績，包括路平、偏遠地方路燈、自來水、梨山上小朋友的暖氣，這樣的貼心，就是可以把巿長做好的原因。

值得一提的是，林佳龍在大進場時，支持者為與他握手，一擁而上，一度推擠，不到50公尺的路程，卻走了超過5分鐘，足見林佳龍的高人氣。

除了林佳龍進場時受到民眾簇擁令人驚艷，造勢晚會同時有「林佳龍粉專」及「林佳龍LINE」雙平台直播，過去台中造勢場較罕見，但從「同時線上人數」來看，結果頗為成功，最多人觀看的時間為林佳龍致詞時，「林佳龍粉專」同時線上人數超過2000人，「林佳龍LINE」則超過8000人，合計超過萬人。

綠營操盤者私下透露，最近對手疑似操作民調，想呈現盧秀燕領先的假象，但看到林佳龍的高人氣，讓大家對選情放心了不少，等於是吃了定心丸。