中央地方合作 林佳龍：要讓台中發光發亮

2018-10-27 23:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨今天晚上為黨籍的市長候選人林佳龍舉行首場萬人造勢晚會，賴清德強調，行政院未來會台中市投入3432億的經費建設，而且中美貿易戰，台商會回台投資，台中是很好的投資環境，因此需要市長跟中央配合，因此一定要投給林佳龍，林佳龍則強調，在未來四年，要讓台中在世界舞台上發光發亮。

此外，對於對手一再拿空污為議題，行政院長賴清德與林佳龍都表示，2023年燃氣機組提前就位後，中火的1-4號燃煤機組就能退場。到時候，不只是中火的煙囪少兩根、污染也會減半。

賴清德表示，台中這4年來在林佳龍巿長的帶領下，我們已經看到台中巿的改變，已經變成台中第二大城，國際社會已經看到台中，柳川、綠川、軟埤仔溪整治成功，成為典範。而台中空氣也愈來愈乾淨，2014年台中PM2.5紫爆天數87天，降到今年只剩下8天，環保署更頒獎給台中空氣改善第一名。

他也已在立院承諾台中火力發電廠擴建2部燃氣機組後，第1至4號燃煤機組就可退場，所以未來中火絕不是對手故意扭曲、抹黑所說的「10+2」機組，而是「10-2」機組，我們有信心中央會與地方合作，讓台中的空氣愈來愈好。

賴清德強調，林佳龍是夢想的推手，在他的爭取下，包括大台中山手線預算中央補助897億元、捷運綠線年底試營運，未來將延伸至彰化，中央也補助139億、捷運藍線981億、台中鐵路高架化372億、國道4號豐原潭子段工程311億、清泉崗機場升級、治水預算等，中央補助金額高達3432億元。

賴清德強調，林佳龍是規劃的人，未來要讓他持續進行，中央與地方合作共創雙贏，否則若沒辦法合作，絕對是不幸的事。他強調，台中不單純是直轄巿，而是台灣進步的動力，台中有機場與港口，這是台灣進出國際的門窗，因此需要支持林佳龍支持，中央與地方合作，讓台中進步，讓台灣繁榮發展。

林佳龍則表示，過去30年，中火空汙的問題，沒有一位縣市長敢挑戰，他選擇扛起責任，四年來全力對抗空污，推動86項空汙改善措施，要求中火降載，大砍中火的生煤量500萬噸。

林佳龍表示，根據環保學者莊秉潔教授的研究，今年上半年，台中的空氣品質，第一次來到全台前10名，他的團隊是永不放棄的台中隊，無論過去、現在還是未來，面對挑戰，我們都會正面迎戰。

林佳龍表示，在台中進步的同時，仍然有人不放棄抹黑跟唱衰。無視於台中這四年的投資高達9千億，全台招商第一名、台中失業率六都最低、薪資成長六都最高。

林佳龍強調，這樣負面選舉手段，配不上台中的進步。因為，台中的進步，是不分政治立場，是所有台中市民共同努力的成果。台中的進步，值得被看見，值得被認可，值得一個更美好的願景與未來。

林佳龍強調，「台中的進步，絕對不走回頭路。」未來四年，會讓進步與改變，持續在台中每個角落發生。讓一百年前大家口中的「小京都」，蛻變成為在世界舞台上，發光發亮的台中。