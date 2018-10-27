「燒聲」姚文智 力唱《家後》送老婆

2018-10-27 22:04

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚出席議員阮昭雄舉辦的老歌演唱會，獻唱「家後」一曲；近日頻頻演講而「燒聲」的姚文智，被問及為何選擇該曲，他說是因婚後配合太太搬到木柵定居；他也提到，市長柯文哲任內很多事都沒做，若當選「在柯後面做事很累」。

原預計今晚8時20分抵達的姚文智，於8時50分登台獻唱。期間，表演嘉賓、資深藝人楊烈演唱老歌，台下民眾聽得入神，隨後也與阮昭雄合唱葉璦菱的「奪標」等歌曲，台下反應熱烈。演唱完畢後，楊烈讚許阮昭雄，為民服務不遺餘力，兩人數度手牽手，展現交情，更力挺阮爭取連任。

待姚文智抵達現場登台後，姚苦笑說，近日頻頻演講，聲音「燒聲」，又在楊烈後面唱歌，簡直天差地遠。被問及為何選擇獻唱「家後」，他說自己從小住在天母，婚後配合太太搬到木柵定居。演唱過程中，姚也頻頻看手機，自嘲記不得歌詞，向民眾說「歹勢」。

姚致詞則提到，未來當選後，「在柯文哲後面做事情好累，因為很多事沒完成，所以要很努力」；他也說，最近針對大巨蛋提出「東區大公園」的政見，希望大家能上網了解政策內容。

演唱完畢後，他也向民眾爭取支持，並替阮昭雄拉票，表示阮是個優質議員，相當期盼未來在議會能讓阮來質詢他。