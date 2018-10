柯文哲嘻哈新單曲曝光！ 從頭到尾唱了44次「怪怪的」...

柯文哲第一首個人單曲今天曝光,而許多網友聽完整首歌後表示,「笑死,聽完真的怪怪的」。(圖擷取自柯文哲YouTube)

2018-10-27 22:50

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲與饒手歌手春豔錄製的第一首個人單曲「Do things right」,今早音源正式曝光!柯文哲該曲副歌不僅重複唱著「Do the right thing, do things right」,表達出他的理念,甚至整首歌還一共唱了44次「怪怪的」,讓網友直呼「這也太好笑。」

柯文哲日前也前往饒舌音樂公司「顏社 KAO!INC.」錄音,引起外界猜測,是否也要跟上國民黨台北市長候選人丁守中的腳步,推出嘻哈競選歌曲,今早顏社在臉書上宣布,柯文哲第一首個人單曲「Do things right」已正式在數位平台上曝光,也證實了該首歌的內容,跟競選一點關係都沒有。

不過柯文哲在這首2分51秒的歌裡,副歌就是一直重複「Do the right thing, do things right」和「怪怪的」這2句,其中「怪怪的」這個詞甚至唱了44次,讓許多網友聽完整首歌後表示,「笑死,聽完真的怪怪的」、「歌名應該叫做『怪怪的』啊」「編曲很神,有找專業的來做有差」、「好啦終於不是數來寶了」、「要轉行當歌手了嗎」。

對此,柯文哲則在臉書上感謝顏社公司,「願意讓一個五十幾歲、以前音樂不及格的阿北從零開始,實地學習音樂的產製過程。」同時也預告,明天中午12點才會推出完整版MV,目前這首歌只在數位平台上曝光。