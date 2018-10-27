陪陳學聖夜市拜票 馬英九：「韓流」外溢有助桃園翻轉

支持者將象徵包粽的粽子送給前總統馬英九（左三）與中國國民黨桃園市長候選人陳學聖（右三）。（記者周敏鴻攝）

2018-10-27 21:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前總統馬英九今晚（27日）陪同國民黨桃園市長候選人陳學聖到八德區興仁夜市拜票，氣氛熱烈，不斷有支持者高喊「馬總統加油！陳學聖當選！」馬英九說，「韓國瑜效應」帶來的外溢效果，將帶來陳學聖翻轉、勝選的機會。

馬英九說，回想4年前的台北市長選舉，當時柯文哲競選也有很強的外溢效果，甚至很多南部民眾都不看自己的節目，而是關注台北。如今韓國瑜吸引很多民眾自然地關注，就會影響民眾對當前的時局有看法。

馬英九舉今天稍早新竹廟口的造勢活動為例，他說，原以為可能只會有300到400人參加的活動，最終吸引了上千人參加，「讓大家都嚇了一跳」，也顯示韓國瑜效應真帶來了很強的外溢效果。

馬英九強調，韓國瑜效應不只在高雄，也已外溢到許多縣市，其中，桃園市本來就是「藍大於綠」，相信中國國民黨的士氣很快就會衝上來，讓桃園選情有機會翻轉。

週末的興仁夜市人潮洶湧，馬英九陪同陳學聖走進夜市時，支持者又驚又喜，賣力往前擠，就盼能與馬英九握手或合照，馬英九也展現親和力，來者不拒，更逐攤向攤商與逛夜市的民眾問好，支持者說，希望馬英九為中國國民黨帶來的高昂士氣能夠持續下去，凝聚更多反對民進黨的力量，幫助陳學聖順利當選。