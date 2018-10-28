時力議員候選人對柯P觀點不一樣 原因是…

2018-10-28 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕對於大選中的立場，同個政黨的候選人通常都會統合，但今日時代力量3名台北市議員候選人，分別發表對於北市長候選人柯文哲的看法，3人意見竟然不同，讓網友與選民感到十分訝異。

根據時代力量3名台北市議員候選人在臉書上發布的文章，松山信義區候選人吳崢公然表示，他不會將下月投票的選票投給柯文哲，但同黨的士林北投區的候選人黃郁芬，與南港內湖區的候選人蕭新晟皆表示支持柯文哲連任，時代力量北市議員的「內鬨」，讓網友簡直看傻眼。

在黃郁芬的臉書文章中，黃郁芬解釋這次他們會特別撰文表達對柯文哲的態度，且並未統合黨員意見的原因，是因為他們想試圖擺脫「政黨界線的競爭」，以及過往台灣政治「黨意凌駕民意」的傳統，因此時代力量參選台北市議員的5位候選人達成了共識，在今年大選中以「市議員的角度」對各個市長提出針貶。而目前另外2位時代力量推派的候選人，大安文山區的林穎孟、中山大同區的林亮君，都尚未在臉書發表是否支持柯文哲的文章。

對於時代力量這次的做法，不少網友認為是「很棒的想法」，有人認為這3位候選人勇於表態，並為自己的立場提出完整論述，相當「實事求是」，也有人很欣賞，時代力量尊重黨內成員會擁有不同的意見，並在公眾表達。