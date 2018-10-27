林智堅快樂打選戰 扮「鋼鐵人」萬聖節大遊行

林智堅的鋼鐵裝擬真度超高，面罩更能夠自動開關，吸引民眾爭相合照，而他率領、由民進黨提名12名議員候選人組成的「幸福特攻隊」也分別扮成胡迪、國王、小紅帽、大法師等卡通角色，十分吸睛。（記者王駿杰攝）

2018-10-27 19:56

〔記者王駿杰／竹市報導〕不給糖就搗蛋！新竹市長林智堅打選戰出奇招，今天下午成立競選總部後，緊接著在傍晚舉辦「上街來搗蛋」萬聖節變裝大遊行，吸引全家大小一起變裝踩街，林智堅更穿著3D列印金屬服，變身超級英雄「鋼鐵人」與民同樂，現場歡笑聲不斷，宛如一場大型嘉年華。

今天的遊行沿途創意驚喜連連，林智堅的鋼鐵裝擬真度超高，面罩更能夠自動開關，吸引民眾爭相合照，而他率領、由民進黨提名12名議員候選人組成的「幸福特攻隊」也分別扮成胡迪、國王、小紅帽、大法師等卡通角色，十分吸睛。

此外，受邀的紙風車劇團更派出超氣派「南瓜馬車」成為熱門合照點，沿途也有空中走繩、夜光扯鈴、椅子頂等精彩演出。

林智堅說，選舉可以是一件很歡樂的事情，近年來他致力打造兒童城市，透過藝文、親子表演，讓竹市的家長假日有地方去，這次選舉要以政績打一場正面、如嘉年華的「快樂選戰」，率領幸福特攻隊一起提升台灣的選舉文化。