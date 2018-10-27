談當選市長首要之務 侯友宜：守護婦幼

國民黨新北市長候選人侯友宜市民總部舉辦「女力站出來，力挺侯友宜！」造勢活動。（記者何玉華攝）

2018-10-27 19:01

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天首度在市民總部舉辦首場大型造勢活動，聚集各區婦女會相挺，總部外面的空地坐滿人潮，侯友宜致詞時說，保障婦幼安全是他最大的使命，未來當選市長，首要之務是整合高關懷青少年通報中心與高風險家庭安全網，並親自督導。

這場「女力站出來，力挺侯友宜！」造勢活動，總部聲稱有超過5000名支持者到場，邀請新北市長朱立倫、立委柯志恩、蔣萬安助講，侯友宜壓軸登場，談到自己住在「女生宿舍」，家中有太太及3個女兒，對保護女性安全絕對感同身受，保障婦幼安全就是他站出來參選的最大使命。

侯友宜也感性提到高齡90歲的母親，曾勸他不要參選，但他認為，母親教他「人生做好一件事，之前是國家照顧他，現在他要還國家和所有市民。他也提到當年制定家庭暴力防治法的過程，並說從警31年就是保護弱勢、幫助被害者，他願意用自己生命換取在座所有婦女朋友的安全。

侯友宜強調，未來當選市長的首要之務，是整合高關懷青少年通報中心與高風險家庭安全網的「社會安全網」，並親自督導，還要積極增加公共托育，讓下一代孩子能有一個安全穩定的成長環境。