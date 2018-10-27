彰縣長之戰4萬票輸贏？ 蔡英文明天第8度輔選魏明谷

2018-10-27 18:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕力拚連任的民進黨彰化縣長候選人魏明谷，明天（28日）將成立競選總部，民進黨輔選大咖總統蔡英文、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全都將到場，這已是蔡英文今年以來第8次彰化輔選之行，不過，相較於4年前本屆縣長選舉20多次輔選，次數仍然算少。

名為「對，就做！」魏明谷競選總部成立大會，明天上午9點20分到11點30分於魏明谷競選總部旁停車場、彰化市民族一街11號舉行，這是彰化縣長5位候選人中，繼無黨籍黃文玲、洪敏雄、國民黨王惠美舉辦競選總部成立大會之後，第4位成立總部的候選人。

因應總統輔選行程，相關維安工作和交通管制，以及警力佈署，彰化警方不敢掉以輕心，都將依規定執行。警方難為之處，同時顧慮總統安全及封路與交管給民眾感受和影響，顧慮輔選反效果對選票衝擊，警方步步為營， 警力佈署保密到家。

不願具名的政壇人士說，彰化縣公民數約100萬人，投票率70％估約70萬票，用過去選舉結果分析，藍綠基本盤各約28萬票，換言之，中間選民占14萬票之多，目前民調五五波膠著，近3屆縣長選舉當選人得票數平均36萬票，36萬票和28萬票差距8萬票，8萬票要從14萬票中爭取，以5搶1局勢推算，藍綠雙方勝負差距約4％到6％間，用70萬張選票推估，差距4萬票之內。

這名政壇人士說，2014年縣長選舉和2016年總統大選，民進黨基本盤已有成長，民進黨這回又有執政優勢，現任鄉鎮長、縣議員席次大幅成長，早已不能拿民進黨前縣長周清玉、翁金珠當時情勢相比，魏明谷要破「一任魔咒」，其實沒有想像中的困難。

也有政壇人士指出，國民黨王惠美一路在大小選舉中過關斬將，未曾打過敗仗，以強者的生存之道在政壇屹立不搖，縣長選戰開打至今，防人之心墊高、墊厚其城堡圍牆，輔選人員不敢替她下決策，國民黨資深黨工幹部難插手介入規劃，強勢行事風格容易得罪人；相較於魏明谷憨厚、講話直截了當，選戰策略全權交給民進黨新潮流系大軍師利錦祥，一個自己打拚、一個與團隊共戰，人和強弱之別，也會影響選情。