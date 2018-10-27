投入鄭文燦選戰操盤 市府副秘書長陳靜航請辭

2018-10-27 18:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕距離年底九合一選舉投票日不到30天，爭取連任的桃園市長鄭文燦於今天成立北區競選總部，市府副秘書長陳靜航也主動請辭，全力投入輔選工作，陳靜航進入市府團隊前，擔任「小英辦公室」副執行長，也是民進黨秘書長洪耀福長期倚賴的左右手，這次辭副秘書長職務、為鄭文燦操盤，也引發各界關注。

事實上，陳靜航與桃園市淵源頗深，大學畢業隨洪耀福加入許信良團隊，為美麗島系做全台灣的組織工作，26歲時就擔任民進黨桃園縣黨部執行長，協助主委黃金春推動黨務；回溯2012年，當年蔡英文總統競選總統失利，政治資源幾乎殆盡，許多幕僚紛紛求去，只有洪耀福、陳靜航等人不離不棄，持續陪伴小英，陳靜航更擔負起小英辦公室副執行長職務，全台走透透為小英布局。

愛才的鄭文燦在當選第一屆市長後，積極向小英辦公室借將，陳靜航進入市府團隊擔任工策會總幹事職務，積極為小英總統大選布局，小英在桃園的票開得漂亮，幕後功臣陳靜航功不可沒。

陳靜航行事低調，擔任工策會總幹事，成功扮演產業界與官方溝通橋樑，並能協調各局處，解決民間投資難題，進而吸引更多優質廠商進駐桃園；擔任副秘書長後更是從不踰越本分，市府公務人員私下都稱他為「只做事不出聲的副祕書長」。

陳靜航歷任許多民進黨重量級政治人物幕僚，在桃園市選戰組織動員能力，也已被公認為民進黨桃園市第一把交椅，加上個人行事低調，此次主動請辭副祕書長，除了代表鄭文燦全力尋求連任、不容一絲變卦的決心，也可看出陳靜航不棧戀權位、為朋友兩肋插刀的義氣個性。