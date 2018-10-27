選戰倒數！藍營6任黨魁11/4首度合體 為桃竹竹苗召喚藍軍

2018-10-27 18:38

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選戰剩下倒數四週，為了「救弱補強」，國民黨除了規劃在穩定領先選區，加強防範民進黨出奧步，對於目前選情仍弱地區，將藉由區域聯合造勢方式，強化支持者凝聚力，目前藍營評估除了屏東縣、台南市、嘉義縣外，較弱區域就在昔日藍營優勢的桃竹地區，因此11月4日要辦桃竹竹苗四縣市長候選人集體造勢，並安排選戰開打以來首度的6位前後任主席合體，召喚藍軍歸隊。

黨內人士指出，桃竹竹苗地區，目前除了苗栗縣選情穩定外，桃園市、新竹市選情都相當弱勢，至於新竹縣雖有執政優勢，選情卻始終呈現五五波，都是國民黨需要加強搶救的地區。

黨內人士表示，希望透過11月4日在新竹縣政府前廣場舉辦的桃竹竹苗4縣市候選人集體造勢，並安排連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫、吳敦義等6位前後任主席合體，並透過電視實況轉播的方式，要把落後的選情拉抬起來。

國民黨組發會主委李哲華指出，目前像高雄市、新北市、台中市，國民黨都已處於穩定領先狀態，支持者回流已達八、九成，「該歸隊的都已經歸隊」，「韓國瑜甚至已經高達94％、95％」，但桃竹竹苗地區的藍軍凝聚力仍嫌不夠，有加強空間，因此希望透過11月4日的聯合造勢，訴求藍營支持者歸隊。

此外，國民黨在最後四週還將陸續推出不同區域的共同政見，繼日前在中常會上邀請宜蘭縣、花蓮縣、台東縣縣長候選人發表宜花東共同政見，30日將再安排金門縣、馬祖縣、澎湖縣長候選人推出金馬澎共同政見，其他區域未來也將陸續推出。