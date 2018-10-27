「大屋蓋一半，師傅不能換」 蔡英文呼籲支持鄭文燦

蔡英文總統呼籲市民支持鄭文燦，因為「大屋蓋一半、師傅不能換」。（記者謝武雄攝）

2018-10-27 18:29

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨桃園市長候選人鄭文燦今天舉辦北區競選總部成立大會，蔡英文總統以黨主席身分到場為鄭文燦加油、打氣；蔡英文說，4年前推薦鄭文燦，他讓桃園迎頭趕上，如今再度推薦，是因為他能讓桃園徹底轉型，鄭文燦每天工作15小時、全年無休，是最好的選擇，最後蔡英文也以「大屋蓋一半，師傅不能換」，呼籲市民頭家票投五號鄭文燦。

蔡英文說，桃園每天都在進步，4年前幫文燦站台拜託超過20場，希望市民頭家給鄭文燦機會，他當選後果然用百分之兩百的力氣做事，讓桃園迎頭趕上，如今4年過去了，大家都很滿意，我自己也很滿意，11月24日，希望大家把票投給認真做事，帶領桃園進步的5號鄭文燦；隨後蔡英文也帶領支持者高喊「桃園5夠讚、投給鄭文燦」。

蔡英文說，4年前拜票時，看到桃園市民希望改變的心情，現在來桃園，看到市民臉上的驕傲，因為進步已經發生了，她很高興的邀請市民頭家比較現在、和過去桃園有那些不同，很多人用腳投票來桃園落地生根，桃園每年增加4萬人，代表桃園在進步，如今更要呼籲要讓鄭文燦高票連任，千萬不能大意，因為選舉沒有穩贏的，只有票投下去才是真的，這一票關係桃園生活品質、未來發展，請大家挺桃園、挺鄭文燦。

蔡英文也細數鄭文燦3大進步，包含建設、市民生活、桃園光榮感大進步；建設大進步包含機場捷運通車、鐵路地下化先導工程開工、捷運綠線動工，更重要的是爭取前瞻計畫逾千億元預算，大家可以和以往國民黨執政比較，這是鄭文燦有50年長遠規劃，因為桃園是國家發展下階段最重要關鍵。

其次是市民生活大進步，桃園路平、道路建設、里集會所、活動中心、親子館、公托中心，社會住宅都代表市民生活品質突飛猛進，進步就發生在日常生活；最後是

桃園光榮感大進步，如今新的桃園有各種不同文化、山海美景，全台進步最快城市，大家驕傲地說，我是桃園人！