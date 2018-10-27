台南市長候選人辯論會 「全世界最好的里長」嗆玩假的！

台南市長辯論會今天登場。（記者洪瑞琴攝）

2018-10-27 17:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長候選人辯論會今天下午登場，成功大學學生會會長陳佑維代表公民提問，對於台南市交通、治水、歷史街區保存以及兩性平權問題，希望各候選人提出解決方帖。

不過，市長候選人陳永和是唯一以里長身分參選，為了保護家鄉美麗，曾被網友封為「全世界最好的里長」，他在最後結論直嗆，他向女兒借「200萬嫁妝費」參選市長，就為了保護龍崎不設掩埋場，每位候選人都可能是市長當選人，因為只能有一位，為的就在這場辯論會要跟其他候選人辯論，主辦單位為何没有安排交叉辯論？失去辯論會意義。

黃偉哲強調，未來若當選市長，堅持透明行政，尊重文官體制，他透露，踏入政壇前，初在社會打拚，曾賣過便當、複合餐飲店，結果都失敗，所以最清楚年輕人創就業心情，將會全力打造台南安居樂業環境。

高思博再打治水，批評台南治水破功，北門玉港里淹水嚴重，災情補助申請不便民，他和服務處還動員人力協助填寫申請書。

對於治水問題，林義豐提出設置攔水壩。許忠信提出「台糖水塘」，利用台糖閒置土地廣設滯洪池。蘇煥智說，他在縣長任內設置水利局，若當選市長將再升級為專責中心。

對於性平議題，高思博明確表達反對民法修法，同婚合法化，要求黃偉哲、林義豐表態。

對於歷史街區文化保存，公民建議訂定自治條例讓公權力有介入執行空間，黃偉哲、高思博都贊同；陳永和則認為涉入私人財產權，應視個案實際了解，許忠信也認為地方自治條例不能踰越中央母法，尚須謹慎研議，2人皆持保留態度；蘇煥智則說，台南市已有歷史街區振興自洽條例，只是缺人缺經費，他若當選，將規劃歷史街區資產保護專責單位。

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