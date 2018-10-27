高鐵小姐送「讓我回高雄」礦泉水？ 韓國瑜說話了

高鐵服務員送韓國瑜礦泉水，上頭寫著「加油，讓我回高雄」。（國民黨高雄市黨部提供）

2018-10-27 17:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣上升，此時又傳出有高鐵服務員送他礦泉水，上頭寫著「加油，讓我回高雄」？對此，韓國瑜今天下午受訪時說，他很感動，但也覺得壓力比較大。

不過，有不少網友質疑真實性，直說「好爛的故事」、「繼淡水阿嬤又一新力作：高鐵小姐」、「在高鐵上班， 每天都能回高雄啊」。

韓國瑜競選辦公室政策組員陳怡安昨晚上東森《關鍵時刻》時說，韓國瑜經常北上錄節目，2個星期前，韓國瑜搭乘高鐵時，一名列車小姐向韓國瑜微笑點頭打招呼，後來帶著一瓶礦泉水回來，拿給韓國瑜後說：「我是高雄人，我希望回家。」韓國瑜後來才發現，這瓶礦泉水瓶身寫著：「加油！！讓我回高雄」。

對此，韓國瑜下午受訪時說：「大家那麼有興趣？只是小編講的小故事。」

韓國瑜說，這名高鐵服務員，剛開始看到他時笑一笑，過了2、3分鐘後，偷偷遞這罐礦泉水給他，他原本以為是一般礦泉水，「ㄟ，很感動！」

媒體問他說：「高鐵的水不是要自費嗎？」韓國瑜回答：「要自費啊，但是她送給我。」

韓國瑜說，他一轉頭，這名年約30多歲的服務員笑笑就走了，媒體追問：「有問她是高雄人嗎？」韓國瑜說：「根本來不及問，滿有意思的，我會留做紀念，好好地做，也覺得壓力比較大。」

韓國瑜說，北漂或外漂，不論青年或中年人，內心共同心聲是相對剝奪感，本來高雄市是很棒城市，可成為富有城市，3、40年前，澎湖、台南、嘉義民眾都來高雄上班。

他說，但今天高雄經濟不行，反而高雄年輕人要離開，到外縣市工作，「我把聲音傳遞出去，獲得極大共鳴。」