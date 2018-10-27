花蓮藍綠縣長候選人 政見大打客家牌

父母都是客家人的客家子弟、民進黨候選人劉曉玫今到富里體驗客家炒米香。（記者王峻祺攝）

2018-10-27 16:59

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣近33萬人，客家族群約占總口人數的3成，藍綠2黨縣長候選人針對客家事務提出多項政見，有意搶攻客家票源、爭取客家人認同。父母都是客家人的客家子弟、民進黨候選人劉曉玫今強調要積極推動客語傳承；客家媳婦、國民黨候選人徐榛蔚則有意深化推動客家文化，達到「富裕客庄」目標。

劉曉玫今到花蓮富里參加「天涼好客秋」客家市集活動，會中分享因她是客家女兒，「以客家人為榮」，未來將會努力振興客家語言及文化內涵，並在花蓮客屬區域的中小學增加客語課程，協助學生通過客語認證。

她說，針對重點客家族群鄉鎮，也會把具有在地特色的客家文化園區進一步串聯為博物館園區，向外界展示花蓮客家族群的獨特性，除補助客家社團發展，每年更會透過客家文化祭等活動舉辦，讓鄉親熟悉自己的文化，提升榮耀感也能秀出亮眼的客家文化名片。

徐榛蔚則在立委任內向中央爭取10億8000萬元經費，推動「花蓮縣浪漫台9線客家文化生活廊道」4年計畫，包括「吉安好客藝術村2、3期工程」、「花東米香廊道」、「客語深耕服務」、「推展學術文化」、「產業活化與人才培育、創新」等各項建設。

徐榛蔚說，客家堂號、宗廟是客家民俗文化的重要窗口，藉由時代推演、文化的傳承，展現富有深刻內涵的「大中華，小客家」精神，為深化客家文化傳承，未來將會擴大栽培客語人才，並協助完備各項客家軟、硬體相關建設，達到「富裕客庄」與「榮耀客家」兩大目標。