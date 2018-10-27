蘇貞昌籲市民：選對人、會做事 才能改變一座城市

蘇貞昌「衝、衝、衝」，週末行程滿滿，籲市民「選對人可以改變一座城市！」（記者翁聿煌攝）

2018-10-27 17:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕「選對人，會做事，改變一座城市！」民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天行程滿滿，接連參加樹林區議員陳世榮聯合競選總部成立大會、樹林區林姓宗親會理監事會議、新北市中原客屬協會會員大會等，他要以會做事的積極態度，帶給新北市民新願景，改變新北市。

蘇貞昌在熱情民眾簇擁下進入會場，參與陳世榮聯合競選總部成立大會，蘇貞昌大力推薦陳世榮，不僅正派清廉，做事也非常認真，是議會模範生，他當台北縣長時，陳世榮就是議員，一起解決樹林工業區淹水問題、向國防部爭取三多國中校園用地，讓樹林的學子們不用跨區就讀。

蘇貞昌承諾會改變樹林的交通，經過立委吳秉叡、吳琪銘、蘇巧慧爭取，現在樹林萬大線二期財務計畫，總共555億元獲行政院核定，過去新北市府的工程不斷延宕，拖拖拉拉，希望市民可以支持他，換成有效率、有魄力的蘇貞昌來做，建設就看得見。

蘇貞昌說，「選對人、會做事，才能改變一座城市」，他事先預告28日晚上他要在土城運動公園、新莊陽光草坪舉辦「會做事連線晚會」，邀請桃園鄭文燦、新竹林志堅和基隆林右昌3位市長，談他們做了4年市長，是如何改變整個城市，他要替大家爭取垃圾袋降價、擴大老人假牙補助！

蘇貞昌中午出席新北市中原客屬協會大會，立委江永昌，議員張瑞山、林秀惠、許昭興，議員候選人張志豪、張維倩出席站台，蘇貞昌承諾，當選新北市長後，逐年增加客家預算，補助客家社團，讓客家小孩都能學習母語，他還要打造客家意象的捷運車站，營造客家文化空間，販賣客家特色商品，讓美麗的客家文化都能被看見，進一步要讓「浪漫台三線延伸至新北」，吸引全台灣的人都來新北。