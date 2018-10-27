藍綠陸戰大比拚！陳其邁造勢場地大 人數大贏韓國瑜

陳其邁14日晚間在鳳山的造勢晚會湧入超過3萬名支持者到場相挺，展現大爆滿的人氣與氣勢。（圖擷取自陳致中臉書）

2018-10-27 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕年底高雄市長選舉備受外界關注，藍綠兩黨候選人接連在鳳山舉辦造勢晚會拉抬聲勢，雙方造勢人氣與人數更是支持者討論的焦點。有媒體報導，陳其邁與韓國瑜首場大型造勢地點皆選在鳳山，但韓國瑜造勢場地面積僅陳其邁的一半，雖然人潮爆滿，人數「恐怕也只有兩萬人左右」。

韓國瑜昨晚首場在鳳山區經武陸橋下舉辦的「大鳳山地區」造勢大會，現場擺放逾12000張板凳，全部座無虛席，主辦單位則宣稱湧入超過30000人。但據《三立新聞網》報導，藍綠雙方在造勢人數上，陳其邁因為鳳山議會的場地大，能容納超過36000人，但韓國瑜在經武路的造勢場地「面積只有陳其邁一半」，儘管現場人潮滿滿，但「人數恐怕也只有兩萬人左右」。

報導指出，陳其邁鳳山議會的場地有18000平方公尺，對比韓國瑜經武陸橋下的場地僅9950平方公尺，「陳其邁幾乎是兩倍大」；拿出空拍圖來比較，雙方造勢現場都擠滿人，以每平方公尺2人來換算，「陳其邁造勢人數約有3萬6千多人，韓國瑜則是1萬9千多人」。