蘇貞昌強打垃圾袋降價、假牙補助 新北市府批：政策買票

蘇貞昌強打垃圾袋降價和擴大假牙補助，引發話題。（記者翁聿煌攝）

2018-10-27 16:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌近來在公車廣告和掃街拜票時，強打「垃圾袋降價」和「擴大免費假牙補助」政策，新北市政府批評這是「政策買票」。據指出，蘇貞昌這兩項政策確實讓一般老百姓有感，侯友宜競選總部也與市府研商如何因應，但朱市府考量社會福利支出不能無限上綱、不願跟進，只採取文宣反制。

新北市的垃圾袋每公升0.4元，台北市的垃圾袋每公升0.36元，蘇貞昌認為不合理，高喊當選後一定會讓垃圾袋降價，減輕新北市民的負擔。

新北市環保局說，垃圾袋售價包含清理及運輸成本，新北市幅員較大，包括貢寮、雙溪等偏鄉也要派清潔車服務，成本當然較高，環保局每年都在檢討垃圾袋成本，2012年就曾調降，從每公升0.42元降至0.4元，環保局坦言，若還要調降，除非是政策性決定補助，用的還是納稅人的錢。

蘇貞昌的擴大假牙補助政策，也很受老人家的歡迎，蘇貞昌說，民進黨執政的桃園和基隆都有假牙補助，老人家滿意度很高，他當選後也會為新北市民老人家擴大辦理，新北市府不願意辦理，推說1年要25億元經費，他指出，65歲以上長者，不會每個人都要裝假牙，也不會同時來裝，蘇陣營估算1年只要2、3億元。

但市府人士指出，假牙補助最早是謝長廷選高雄市長時提出，高雄市大開福利支票，還試辦過搭公車免費，結果如今市庫負債2500億元。

市府人士認為，政策必須周延，要就不能像某些縣市每年限定名額，年度經費用完就得等來年，反而易生民怨，背後更大考量是社福大餅就這麼大一塊，這塊比較大，就有一塊要變小，新北市府不願隨之起舞，目前只由衛生局出面強調「顧真牙比裝假牙更好」，並批評蘇貞昌「政策買票」，雙方思考角度不同，看來藍綠到投票前都還有得吵！