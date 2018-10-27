姚文智首發創意車隊遊行 搖滾樂團車沿街live表演

2018-10-27 17:13

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天下午在松山信義區發起「創意車隊」遊行，連同特色花車、節能電動機車隊在內，搖滾樂團車更沿街live表演，爭取民眾支持。遊行前，姚騎著電動機車入場，隨後也拿著彩球搖擺身軀，致詞則提到當選後要推動公辦都更，藉由公益容積，大量增設機車停車場。

姚文智日前表示，由「姚姚青年軍」發起的創意車隊，本週末起特色花車、搖滾樂團車、節能電動機車，將行經北市各區街道，其中搖滾樂團車將沿街現場live表演、爭取支持，今天下午2時40分在松山信義區首登場。

車隊出發前，姚文智下午2時先象徵式騎著電動機車，抵達信義區松山路、松隆路口，隨後拿著彩球與「姚姚姊妹會」共舞，姚文智潮T店店長「思思」也現身，向大家喊話「支持姚姚喔！」

姚文智致詞說，發起「創意車隊」遊行，正是為了展現活力，突破伴隨政治口號的傳統宣傳車，也讓大家更認識他，以及國家首都的未來。

他也提到，當選後要推動公辦都更，藉由公益容積，大量增設機車停車場，便利市民，提供更好的交通環境。

隨後搖滾樂團「粗大band」在原地演唱「在一起」一曲，炒熱現場氣氛，期間姚文智拿著彩球搖擺身軀，炒熱現場氣氛，最後他也站上舞台上跟搖滾樂團，台下支持者指姚歌喉不錯，點名要他唱歌，姚原本點唱high歌「墓仔埔也敢去 」，疑因歌名不吉利而作罷。