延續幸福城市 林智堅競選總部成立

年底選戰步步逼近，現任市長林智堅力拚連任，今天在北大公園舉行競選總部成立大會。（記者王駿杰攝）

2018-10-27 16:41

〔記者王駿杰／新竹報導〕年底選戰步步逼近，現任市長林智堅力拚連任，今天在北大公園舉行競選總部成立大會，邀來總統蔡英文、行政院長賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘、科技大佬沈國榮等人站台，現場湧入5000多名熱情的支持者，掌聲、凍蒜聲不斷。

「城市加速進步，幸福感加速成長」蔡英文指出，林智堅團隊執行力最強，與中央合作加速建設，4年來爭取經費超過100億，大車站、步行城市、棒球場改建、新竹漁港、輕軌計畫、兒童探索館、兒童醫院、台大醫院新竹分院湳雅院區等計畫都在推動中，孩子與長輩都受到完善照顧。

蔡英文說，林智堅日前帶領市府舉辦新竹300博覽會，吸引25萬人到場見證竹市的光榮與美好，林智堅更成為各地方政府的學習對象，希望市民再給這個優質團隊4年，帶領城市邁向更好的明日。

賴清德指出，林智堅帶領團隊以智慧創新，為新竹改頭換面、化腐朽為神奇、去腐存菁，他曾見證的新竹火車站改造、新竹公園、世博館轉型為兒童探索館，都是最好例子，林智堅是「用生命在工作，連做夢都夢到市政」，肯定新竹市民眼光好，未來推動建設議會的力量非常重要，邀請市民支持12名議員組成的幸福特攻隊，讓「都市改造王、幸福工程師」林智堅與團隊能夠為竹市繼續打拚。

林智堅說，他感謝市民4年前給他回饋家鄉的機會，讓他實現新竹漁人碼頭、新竹公園、中油廢庫轉型竹科X、公道三等建設，但選舉期間，許多惡意抹黑批評甚囂塵上、移花接木，但他始終都堅持清廉，並且認真「持家」，還清15億市府負債，他會繼續堅持信念，建設嶄新的新竹。

科技後援會長沈國榮表示，他出身園區，是科學園區公會理事長，園區早在選戰開始就決定全力支持林智堅連任。選舉至今，假新聞假影片假民調充斥，他呼籲支持者不要輕信，2年來蔡英文創造台灣奇蹟，4年來林智堅改變新竹，選戰剩4週，邀請大家認真支持林智堅與每一位議員候選人。