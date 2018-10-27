酒駕防制關懷協會抗議酒駕候選人 呼籲用選票汰除

近20位民眾今天拉著寫著「酒駕零容忍、酒駕是犯罪」布條，聚集彰化市的國民黨彰化縣黨部門口喊口號，抗議國民黨提名酒駕候選人。（記者張聰秋攝）

2018-10-27 16:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕「酒駕零容忍、酒駕是犯罪！」台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香、秘書長林美娜，與多名酒駕車禍受害家屬與協會志工，今天到國民黨彰化縣黨部拉布條、喊口號，抗議國民黨提名酒駕累犯參選，抗議縣議員候選人柯振杯5年內3次酒駕肇事紀錄，希望柯振杯反省，呼籲彰化鄉親用選票開除酒駕候選人。

近20名台北市、台中市民和彰化市民，今天拉著寫著「酒駕零容忍、酒駕是犯罪」布條，聚集在位於彰化市的國民黨縣黨部門口，高呼拒投柯振杯的抗議口號，表達用選票向酒駕候選人說不的主張。林美娜說，此行是協會成立5年來首次到彰化縣，她們要用行動提醒彰化人，趁選舉機會開除、淘汰曾做出酒駕傷害人的候選人。

陳敏香本身就是酒駕受害家屬，她的女兒是命喪於酒駕車禍的台大醫生曾御慈，她說，酒駕車禍對受害者家屬是一輩子永遠的痛與傷害，酒駕行為觸犯公共危險罪，酒駕上路更是顆不定時炸彈，隨時奪人命，預防酒駕行為輕而易舉就能預防，協會抗議動作是要抵制民代漠視法令、心存僥倖。

台中市民陳媽媽因為酒駕車禍，至今仍不良於行，以輪椅代步，她的女兒陳詩云是台中二中資優生，一場車禍酒駕就此讓母女天人永隔，今天，她哽咽泣訴酒駕受害家屬的心碎，呼籲彰化人正視酒駕行為，認真思考票要不要投給不尊重別人生命的候選人，也希望候選人反省酒駕行為。

時代力量縣議員候選人吳韋達到場力挺，他說，他與柯振杯是不同選區候選人，他的媽媽因酒駕車禍成腳部受傷。他舉例，在歐洲搭火車，第一次被抓到逃票，可以因為不知道買票而被原諒，第二次甚至第三次就可能受到永遠無法再搭火車的懲罰，酒駕道理也是，初犯或許可原諒，累犯就相當不對。

對此，柯振杯說，他為過去錯誤的行為已經接受法律制裁，如今以懺悔之心投入開車不喝酒、喝酒不開車的酒駕宣導活動，他本身不再開車，委由司機駕駛，國民黨肯定他20多年來服務鄉親的熱忱提名他，競選總部成立當天也有1000多個鄉親到場力挺，「誰能無錯、知錯能改」，他已為錯誤的酒駕行為付出代價，也與被害人和解，外人憑什麼叫別人拒投？選票在彰化選民手裡，他不是犯下貪污、非禮女性等滔天大罪，希望鄉親給他改過自新、再次為民服務的機會。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，酒駕是不正確也是錯誤示範，柯振杯以自身經驗現身說法，也已接受過法律懲罰，對於已悔改且服務踏實的民代，國民黨基層幹部、黨員和民眾都願意再給柯振杯自新機會，於情於理縣黨部順應民意，提名柯振杯也未牴觸選罷法。

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