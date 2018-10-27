論壇：半數縣市長候選人 沒有清楚的教育政見

縣市首長候選人究竟端出什麼教育牛肉？國立台灣師範大學教育政策與行政研究所、清華大學教育與學習科技學系、台灣地方教育發展學會、學校行政研究學會今天辦理「2018年縣市首長候選人教育政見論壇」。（記者林曉雲攝）

2018-10-27 16:56

〔記者林曉雲／台北報導〕縣市首長候選人究竟端出什麼教育牛肉？國立台灣師範大學教育政策與行政研究所、清華大學教育與學習科技學系、台灣地方教育發展學會、學校行政研究學會今天辦理「2018年縣市首長候選人教育政見論壇」，根據辦理單位所蒐集到的資訊，至少有一半的候選人沒有清楚的教育政見，也有很多候選人喊出要裝冷氣、營養午餐免費等。全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財表示，沒有冷氣的縣市，候選人喊說要全面安裝冷氣；已經有冷氣的縣市，候選人就喊要更新冷氣。

前宜蘭縣教育處處長吳清鏞統計，今年共有79位縣市長候選人，國民黨19位、民進黨10位、無黨籍46位、其他黨4位，追求連任的縣市首長共14位，今年幾乎主要的候選人都提出幼兒教育政策，只是作法不同，有的強調補貼，有的主張幼兒教育納入教育系統，有的強調提升品質。

另在營養午餐部份，免費午餐仍為主流，其他包括有機午餐或強調午餐食安。也有相當多候選人關心教師的工作環境，包括降低教師行政工作負擔、尊重教師專業、提高代理教師福利。而偏鄉小校教育政策提出者多為偏遠縣市，作法包括改善教師工作條件及素質，或是推動轉型與併校。其他的教育政見還包括弱勢教育、校園毒品防治、學力確保、教育設施改進，特別是加裝冷氣。

前台東教育處長，屏東大學教授劉鎮寧表示，縣市首長的教育政見，看不出縣市教育發展的整體理想圖像，多淪為零散政見的表述，也無法根據縣市教育的核心問題提出對應政策，常常換了人就換政策，也使縣市教育發展無法有延續性。

林金財表示，部分縣市長候選人提出教育政見，多關注在物質提供，但是對於這類政見的實質效果如何，卻不太關心，舉例來說，數位學習是趨勢，但有數位，就代表學會嗎？還只是學過？也有候選人喊國際化，但策略是語言學習，這兩者並不相等，離國際化的目標恐怕還有一段距離。

曾任桃園縣教育局長的張明文參事表示，不少縣市首長候選人提出政見牛肉，但都是要花不少錢，在資源有限的情況下，要花在免費午餐、教科書、冷氣等？還是放在硬體，修建老舊校舍、資訊設備等？或是重視軟體，強化國際交流、城市教育、美感教育、幼保服務等？必須做價值選擇。

全國中小學校長協會榮譽理事長薛春光感嘆縣市財力影響教育施政不小，憂心縣市教育落差越來越大，他請問14位尋求連任的縣市教育首長在準備邁向下一任前，對於過去4年的教育施政，有無反思或調整之處？還是不管成效繼續往前衝？縣市首長的格局應該也要很大，有沒有想過以縣市首長的高度，推動跨局處的合作，支持縣市教育的發展？