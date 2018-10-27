2018亞太文化日開幕 陳建仁：強化台灣與區域連結

2018亞太文化日今在台北車站舉行開幕典禮。（記者彭琬馨攝）

2018-10-27 16:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕2018亞太文化日今舉行開幕典禮。副總統陳建仁今出席開幕式致詞表示，亞太文化日是讓亞太各國互相了解彼此文化、促進未來交流的好平台，也能拉近台灣與世界各國的距離；陳建仁說，總統蔡英文上任後推動的新南向政策，目標就是要建立我國與東協、南亞、紐澳等國，在經貿、文化、教育層面有更廣泛的連結與對話，未來能共同開創區域繁榮發展，創造互利共同的合作模式，強化台灣區域連結與角色。

由外交部主辦的2018亞太文化日活動今在台北車站一樓舉行開幕典禮，副總統陳建仁並在外交部次長徐斯儉與各國駐台大使的陪同下，參觀各國攤位。

陳建仁致詞時強調，文化是一個國家的靈魂，亞太文化日則是讓亞太各國相互了解彼此、促進未來交流的好平台；陳建仁說，藉由亞太文化日，台灣能不斷拉近與世界各國的距離，讓台灣民眾不用出國也能近距離感受亞太各國的文化脈動。

代表駐台使節致詞的帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）則說，分享彼此的文化與食物，讓我們的關係變得更強健。

今年的亞太文化日邀請太平洋地區6國友邦吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯，與亞太地區友好國家澳洲、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等18國駐台機構，與台灣7個縣市政府共襄盛舉。