新北市長選戰未辯論 朱立倫：當年蔡英文、游錫堃也沒

2018-10-27 15:36

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市長候選人目前沒有規劃舉辦辯論，新北市長朱立倫今天表示，當年和蔡英文總統、前行政院長游錫堃競選新北市長時也沒有辯論；朱立倫認為，政見講清楚、說明白最重要。

國民黨新北市長候選人侯友宜屢屢拒絕辯論或論壇邀請，也未接受競爭對手、民進黨新北市長候選人蘇貞昌拋出的辯論邀請函，然侯友宜今天受訪時仍強調，「從未拒絕辯論」；反而要求蘇貞昌應該要就行政院已經宣布停建的深澳燃煤電廠講清楚支持與否態度，才能就辯論規則再行討論。

媒體提問朱立倫，其過往曾正面肯定辯論對於民眾知的權利的滿足；現在新北市長候選人間沒有辯論，是否會鼓勵侯友宜參加？朱立倫回應，當時（2010年）和蔡英文總統在選新北市長的時候，她當時也非常不願意辯論；後來跟前行政院長游錫堃競選（2014年），好像根本沒有提到這件事情，所以新北市不是一定要辯論或不辯論，「我看桃園鄭文燦完全沒有提到要辯論的事情」。

朱立倫認為，候選人最重要的是把政見說清楚、講明白，讓市民能夠做出比較，現在透過網路、透過媒體，民眾已經非常清楚侯友宜是個什麼樣的候選人，蘇貞昌是個什麼樣的候選人，相信投票日當天市民會做出明智的決定；尤其民進黨這幾年中央執政大家的感受是如何，「我相信11月24日當天可以看出選票的反映」。

對於外界認為新北市選舉很冷，朱立倫說，國民黨本來就是分頭並進，北有侯友宜、南有韓國瑜，前一段時間，侯友宜負責來拉抬；現在由韓國瑜來拉抬，彼此互相鼓勵加溫，新北市最後階段希望每張票都出來投票。