林佳龍「牽手」今首度巿場拜票 民眾熱情握手喊「凍蒜」

2018-10-27 15:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕選戰進入倒數28天，台中巿長林佳龍夫人廖婉如今（27）日展開此次選舉首場巿場掃街拜票行程，前往大里區內新市場向前來巿場的鄉親及攤商握手致意，爭取更多巿民支持，不少支持者也主動趨前握手，高喊「凍蒜、凍蒜」力挺。

巿長林佳龍巿政繁忙，加上花博開幕在即，廖婉如今天早上穿上貼有2號的競選背心，展開巿場掃街拜票行程，首站從大里內新市場展開。廖婉如表示，很開心能再一次回到市場掃街，其實都是帶著非常興奮的心情，因為能感受到基層民眾的熱情鼓舞。

廖婉如與民進黨市議員候選人李天生、張芬郁、林德宇、謝賢等人進入市場，向商販及消費者親切的握手致意，笑容滿面的廖婉如十分注意聽取每一位民眾的建言，特別是對屯區的都市計畫，她表示感謝並強調會再和林佳龍一起來向大里鄉親拜票、致意。

廖婉如說，對於丈夫沒日沒夜的拚市政，她雖心疼但也很高興，因為這些打拚付出都是他想做的事，做自己喜歡的事情，看著每件事都一步一步地實現，其實是一件很幸福的事情。

廖婉如也說，林佳龍是一位認真、努力，真正在為台中市民著想的市長，不僅實現台中希望，未來也要讓台中持續進步發展，期待各位鄉親能支持認真的市長，年底大家一起用選票力挺台中隊持續進步與改變。