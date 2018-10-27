韓國瑜效應外溢？ 林佳龍：中市政績受民眾肯定

2018-10-27 14:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜，昨天鳳山造勢人潮爆現場，且網路聲量驚人，有人擔心效應外溢到台中，對此，台中市長林佳龍今天受訪表示，台中市選舉，民眾很肯定他的政績，「進步台中看得見」這個訴求，市民很有感。

韓國瑜昨天鳳山造勢驚人，很多人擔心韓國瑜的選情會外溢到其他縣市，而實力伯仲間的縣市最危險。

市長林佳龍今天參加勤益科大工具機工學院大樓啟用典禮時受訪時表示，台中市的選舉，主要是民眾還是很肯定我們的政績。

他強調，「進步台中看得見」，他提出這個訴求，市民都很有感。

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