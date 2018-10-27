打造台南為「全民運動城市」黃偉哲推4大體育政策

2018-10-27 12:39

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了將台南打造為「全民運動城市」，民進黨台南市長候選人黃偉哲提4大體育政策，從發展運動產業、培養全民運動風氣、提供運動空間，以及建構選手支持系統幾大面向開始，全面推展台南的體育。

台南的運動風氣盛行，光是慢速壘球就有400隊以上，統一獅也是中華職棒目前的4隊中，唯一從聯盟初創便營運至今。面對台南人龐大的運動需求，黃偉哲強調，打造「全民運動城市」可從競技運動、大眾運動及學校體育3面相推展。

黃偉哲表示，首先要改善現有的體育處編制，網羅更多優秀體育行政人才，接著再由市府主動帶頭培養運動風氣，且蒐集各項大數據了解民眾的運動需求和習慣，因地制宜的擬定運動發展方案，最後鼓勵公部門、企業及社團組隊，定期舉辦各類友誼盃賽，提供運動交流空間，進一步增加運動的動機。

黃偉哲強調，鼓勵舉辦賽事之餘，還得提供多元且充足的運動空間，因此將善用市府體育基金，並搭配委外經營、認養等方式公私協力新闢及維運場館，同時活化閒置運動空間且運用社區活動中心空間推動「老人體適能計畫」。

另外，黃偉哲也說，建構運動選手支持系統是必要的，未來將完善選手生涯發展規劃，在市府現有的選手退役後就職輔導機制上進一步提升，並提供菁英運動選手訓練津貼、專業場地及醫療防護，延續選手運動生命，而他也將成立「AI數據運動中心」，建立運動科學團隊，以科學方法，發揮選手最大潛能，更能全面提升城市的體育發展。