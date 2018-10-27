姚文智推5支貼身紀錄短片 盼外界了解「真實的自己」

姚文智推出5支貼身紀錄短片， 盼外界了解「真實姚文智」。（記者周彥妤攝）

2018-10-27 12:17

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天推出5支競選期間的紀錄短片，盼讓外界一窺「真實的自己」，未來也會陸續再推出。他笑說，自己看到鏡頭確實會害羞，不過這是7年級導演團隊給的建議，有機會讓大家更了解他，於是從善如流。

姚文智今天上午召開「一步之姚：真實姚文智」貼身紀錄系列影片記者會，推出5支約半分鐘的短片，包括「3號」、「無所畏懼」、「魔法就是信念」、「蛋是要面對」及「吃苦當吃補」。

會中有媒體詢問姚文智，向來重視隱私，對於拍攝貼身紀錄短片是否感到很不自在？姚文智說，7年級導演團隊覺得「立委就是這個樣子、那個樣子」，所以採納他們的建議，讓大家更了解自己。

姚文智還笑說，拍攝團隊原來除了他洗澡不拍，其他都要拍，「我說賣啊捏啊」，也有說要到家中拍攝，但要拍要經過太太同意，目前好像還沒經過首肯。

記者會結束前，其中一名隨行攝影師也表示，姚文智有時太直白、太嚴肅，因此很容易被誤解，姚文智在公開場合講政策，為了想讓更多人了解，會不小心講太多，但私底下比較直接了斷、議論時事的方式也比較吸引人。

該攝影師也說，自己過去對政治冷漠，因此對姚文智的看法會更客觀；姚則笑稱：「你是說我很兇還是真性情？」攝影師則笑說：「我怕我再說下去，我就上不了車跟你去跑行程。」

至於市長柯文哲終於點頭參與公視辯論，姚文智則說，柯過程找了很多理由推託，千呼萬喚始出來；他說，他的底線是最遲在11月10日或11日就應該安排，如果要提早隨時奉陪，或是要連續2天也可以。

他也提到，民眾如果覺得意猶未盡，再辦辯論也無妨，自己都會配合。

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