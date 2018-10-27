民進黨看好新北選情「倒吃甘蔗」 蘇貞昌：越來越熱！

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早到姊姊蘇貞治（左）居住的新莊豐年街掃街，姊姊特地現身陪同拜票。（記者葉冠妤攝）

2018-10-27 11:42

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早「重返」新莊豐年街掃街，不少當年的街坊鄰居熱情歡迎，由於蘇貞昌的姊姊蘇貞治就住在豐年街巷弄，蘇過去曾住在姊姊家準備律師考試，姊姊今也特地陪同掃街，沿途都有熟人上前打招呼，大喊支持。

對於民進黨秘書長洪耀福昨指新北選情倒吃甘蔗，綠高層都非常有信心，蘇貞昌說，他很認真勤跑菜市場，至今已經掃了70幾座菜市場，每一個地方都越來越熱，在所有的活動場所也可以看到市民們期待他來改變新北市。

姊姊蘇貞治則說，對弟弟蘇貞昌絕對有信心，過去豐年街會淹水，甚至淹到家裡，蘇貞昌做縣長的時候，在這裡增設抽水站，這裡的居民都知道，豐年街現在已經都不怕淹水了。除在地的姊姊陪同掃街拜票，前任里長太太、鄰居都特地到街上迎接蘇貞昌，一行人還到當年蘇協助整建的豐年福德宮參拜上香。

蘇貞昌今還帶著垃圾袋競選小物發送，宣傳他的垃圾袋降價政策，蘇貞昌表示，從一個小小的垃圾袋就知道新北市長該換人，「哪有新北市垃圾袋比台北市貴的呢？」若他當選市長，將爭取更多的垃圾清運車輛、資源回收機與機具等，讓清潔隊員好做事，清運更有效率，同時保護清潔隊員、增加他們的福利，也會讓垃圾袋全面降價。