葉望輝：美政策須反映現實 不該順著中國說詞

葉望輝今日表示，美國政府的政策不應該順著中國的說詞。（資料照）

2018-10-27 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任美國前副總統錢尼的副國家安全顧問、促成美國總統川普與蔡英文總統通話的葉望輝（Stephen J.Yates），今日出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）研討會時，暢談川普政府近來的美中關係及對台政策，葉望輝強調，美國對中國、台灣的政策須反映現實，且必須更完整全面，才能趕上中國的變化。

葉望輝今天出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）的研討會，提及美國副總統彭斯（Mike Pence）4日的對中政策演說。葉望輝指出，美國長期以來，沒有如此高階的官員詳細的探討中國在內政、國際事務甚至在美國國內製造的挑戰。

葉望輝強調，彭斯的演說不是宣示完就結束了，彭斯在貿易議題上，用了很強烈的字眼，美國國會也非常關切中國造成的挑戰，這意味著美國政治決策圈必須對關於中國的議題，展開嚴肅的對話。

葉望輝期望，在美國期中選舉結束後，明年初就能對自身對台與對中政策的走向，有下一步作為。葉望輝也表示，美國在對中國的貿易政策上，展現非常強勢的立場，他不認為之後會因為一場「川習會」就有所退讓。

葉望輝指出，美國的政策必須是反映國際局勢的實際情況，中國是唯一不維持現狀的強權，「因此美國的政策就須趕上這些改變」，他認為，美國面臨的中國挑戰比過去大得多，美國的政策需要更加全面。

葉望輝也對美中「三個公報」表達看法，他指出，中美三公報是多年前美國立場的聲明，不是法律，而目前中國造成的挑戰，已經跟當年美國決定與中國關係正常化的情形大不相同，因此美國不該順著中國的說詞。