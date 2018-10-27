靠魯肉飯和礦泉水就能當選市長？陳其邁：不要讓假新聞影響選舉

2018-10-27 11:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚在鳳山的造勢晚會號稱吸引3萬人到場支持，前立法院長王金平讚許他「只靠一碗魯肉飯和一碗礦泉水就能當選市長」，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天說，選舉應該還是要實實在在，要一步一腳印，過多的渲染，或者是太多的不必要的假新聞、假消息影響選舉，對選舉文化來說不太好。

陳其邁指出，昨晚韓國瑜的造勢場合吸引逾3萬人，他認為高雄是一個有山有海有河的城市，選舉活動本來就是應該要像嘉年華，不管人數多寡，都尊重也給予祝福。