丁指「東區大公園」不可行 姚：講不出理由就學柯P閉嘴

對於丁守中指「東區大公園」政見不太可行，姚文智說，講不出哪裡不行，就學柯文哲閉嘴。（記者周彥妤攝）

2018-10-27 11:19

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨提出「東區大公園」政見，對手國民黨市長候選人丁守中直言可行性不高。姚今回應，若講不出哪不可行，就學柯文哲閉上嘴巴，還可以贏得尊重。

姚文智昨天說明「東區大公園」政見，他若當選立即與遠雄解約，由市府接管，再以打造「蝶翼」高架通廊方案，橫跨忠孝東路，連接南北，整合周遭在內的台北機廠、大巨蛋、國父紀念館、市議會、市府前廣場等處，打造成大安森林公園3倍大的「東區大公園」，估計經費約3億元，工期約1年；至於外界關注解約後的法律訴訟，姚說先不提，先談城市夢想比較打緊。

姚文智今天上午召開「一步之姚：真實姚文智」貼身紀錄系列影片記者會，會中主動提及此事，他說，丁指不可行，也說不出所以然，其實出身國民黨的丁是最沒機會解決大巨蛋問題，無法處理同黨前任市長馬英九、郝龍斌時代中官商勾結的問題。

姚文智說，如果丁守中講不出哪裡不可行，「就學柯文哲閉上嘴巴，還可以贏得對你的尊重」；他強調，正逢選舉，不想要讓大家選邊站，所以昨天才沒多加說明幕後製作人士為誰，並提及該政見的設計圖及示意圖，不是來自全國最大、最專業的工程團隊，就是哈佛畢業、全國炙手可熱的設計師。

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