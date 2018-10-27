首都議員防災問政聯盟 基隆補上最後一塊拼圖

2018-10-27 11:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕成立2年多的「首都圈議員防災問政聯盟」，今天有基隆市中正區議員候選人張顥瀚、安樂區市議員候選人連淑慧簽署加入，完成北北基桃首都圈最後一塊拼圖，張顥瀚、連淑慧說，若當選會力促強化防災機制及意識，打造安全的生活環境。

發起「首都圈議員防災問政聯盟」的台北市議員阮昭雄表示，當初是為了強化北北基桃大台北首都生活圈防災應變的能力，目前已有北市議員顏若芳、謝維洲，桃園市議員楊家俍及新北市議員鄭宇恩加入，聯盟成立以來先後到美國FEMA、日本等地考察，參考國外防救災經驗，強化人口稠密區的防救災作為，更在前年促成歷來規模最大的「北北基桃聯合災害防救演習」，包括首次跨夜聯合演習、第一次有民眾參與夜宿等。

阮昭雄今天到八斗子福清宮，邀請張顥瀚、連淑慧共同簽署加入「首都圈議員防災問政聯盟」，三人並高呼「防災第一，專業問政」口號。阮昭雄說，防災是大台北首都生活圈一起努力的議題，現在補上基隆這一塊拼圖，希望更深入、全面地完善防災機制，建構讓人民安心的首都生活圈。

張顥瀚表示，前幾年北寧路落石不斷，影響交通及住宅安全，希望透過防災問政聯盟，協助加強防災機制及意識；連淑慧也說，去年6月2日強降雨造成大武崙溪潰堤，基金一路沿線住宅商家受害，她有義消宣導防災15年經驗，盼防災能從點線面進一步串連，從社區擴展到全市。