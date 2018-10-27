劉泰英：台灣正逐步菲律賓化 需要公共投資

2018-10-27 11:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣綜合研究院創辦人劉泰英今日在「投資、創新、活力台灣」2018年經濟研討會表示，台灣正逐步走向菲律賓化，這是一個非常嚴重問題，這時候只能靠政府公共投資，但公共投資不增反減，自己曾建議要政府要大量投資，但政府每年編列的公共投資預算卻沒有增加。

劉泰英指出，國內超額儲蓄逐年上升，李登輝時代只有0.32%，去年超額儲蓄高達15.56%，只有儲蓄沒有投資，估計今年超額儲蓄達到3兆新台幣，這個就是資源浪費，這問題不解決，將造成國內金融風暴，對市場金融穩定會造成極大影響。

劉泰英談及，在李登輝執政時代，勞動力的實質成長率5%，扁政府是3.2%、馬政府1.6%，蔡政府執政2年為1.8%，過去18年有重大變化。李登輝時代中小企業扮演重要角色，現在中小企業是非常悲慘，像台積電賺了很多錢，但有8成是外資所持有。

劉泰英指出，台灣的實質勞動成長率有成長，但實質薪資卻沒有成長，長期下來造成分配停滯，加上外國對台投資年年下降，形成台灣當前較嚴重的問題。

他也說，實質利率過去18年一直在下降，但實質固定投資也在下降，台灣至今投資不振，這種市場失敗情況，應該要靠政府大量公共投資才能改善，但政府公共投資也不振。

劉泰英話鋒一轉提及，從扁執政到蔡政府的經濟成長率還有2%多，有一次他和吳敦義一起吃飯，吳敦義說「馬執政8年是歷屆總統經濟表現最好」，換言之比蔣經國、李登輝、阿扁都還要好，但最近蔡英文總統也認為，她任內經濟是歷屆最好，「我也不知道她根據什麼！」

劉泰英說，台灣現在的經濟情勢是相當危險，固定資本折舊率已經超過百分之10，現在高科技產業是過去李登輝時代的投資，這是前人種樹、後人乘涼，現在已經沒有什麼創新投資，資本存量不增反減，就是「生產能量沒有增加」。

劉泰英認為，最近國外經濟良好，讓台灣的外銷不錯，所以台灣經濟成長率還有2%，但台灣正逐步走向菲律賓化，這是一個非常嚴重問題，這時候只能靠政府公共投資，但公共投資不增反減，自己曾建議要大量投資，但政府每年編列的公共投資預算卻沒有增加，官員說是因為國庫空虛。