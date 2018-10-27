避嫌！崔皓翔退出政院普悠瑪事故調查小組

2018-10-27 11:11

〔記者李欣芳／台北報導〕針對台鐵普悠瑪翻覆事故，行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，由政務委員吳澤成擔任召集人，共有15位委員。調查小組言人、交通部鐵道局長胡湘麟今天表示，原調查小組委員漢德技術監督服務公司資深顧問崔皓翔，因過去曾參與台鐵普悠瑪列車啟用前獨立查核驗證作業，基於客觀調查的考量，因此有迴避的必要，昨晚主動表達自即日起辭退調查小組委員。

時代力量立委黃國昌昨表示，行政院調查小組的民間單位專家中，除了少數一兩位在大學任教的教授大家比較信任外，有幾位委員所屬公司在台鐵有「一拖拉庫」的標案，質疑這樣的調查小組公正客觀嗎？

行政院調查小組今天發布新聞稿，表明崔皓翔昨晚主動表達自即日起辭退調查小組委員。

「1021鐵路事故行政調查小組」共15位委員，除吳澤成、胡湘麟之外，還包括行政院災害防救辦公室主任吳武泰、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、國發會副主委曾旭正、國家實驗研究院副院長吳光鐘、台大軌道科技研究中心主任廖慶隆、中興工程顧問社土木水利及軌道運輸研究中心主任鍾志成、台科大機械工程系退休副教授吳翼貽、台大土木研究所教授賴勇成、台灣世曦工程顧問公司董事長周禮良及前副總工程師（軌道部退休）楊漢生、中華民國土木技師公會全國聯合會監事莊均緯、台北市交通工程技師公會理事長劉信宏、漢德技術監督服務公司資深顧問崔皓翔。