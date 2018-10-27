打壓台灣力道加強 吳釗燮：中國領導人遭受內部壓力

吳釗燮表示，台灣站在所有民主國家的最前線，面對威權國家的攻勢，如果台灣倒下來，接下來也許會輪到其他國家遭殃。（資料照）

2018-10-27 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對台灣打壓用盡各種打擊手段，施壓的程度也越來越強。外交部長吳釗燮近日接受德國媒體南德日報（Süddeutsche Zeitung）專訪時提到，專制國家習慣在面對內部困難時尋找外部的代罪羔羊，中國的領導人似乎遭受內部壓力，被迫採取更激進的方式處理台灣議題。

外交部長吳釗燮26日接受德國媒體「南德日報 」專訪時表示，中國對台灣施壓程度的確越來越大，可能是中國的領導人遭受內部壓力，被迫採取更激進的方式處理，以達到向世界宣告台灣是中國一部分的企圖。但是吳釗燮認為，中國目前面臨許多挑戰，包括鞏固政權、經濟成長趨緩、社會不滿程度增加、少數民族及宗教團體等，實在沒必要優先處理台灣議題。

吳釗燮也表示，台灣必須每天面對來自中國的干預行動，中國針對台灣製造大量假新聞以攻擊、撼動台灣的民主和政治穩定，「但我們也透過快速有效澄清反制中國」，吳釗燮呼籲，中國可以借鏡台灣的民主化，發展成民主國家，享受自由與人權。

提及邦交國接連被斷交、挖角，吳釗燮坦言，這些發展都是打擊，台灣確實需要友邦在國際場域為台灣發聲，但同時也明顯感受到，美國、日本、澳大利亞、英國及德國等理念相近國家更多的支持。

至於梵蒂岡與我國的外交邦誼，吳釗燮表示，梵蒂岡在談判過程中始終對我國保持坦誠透明，也保證過談判進展及協議屬於宗教性質，不涉及外交意涵。

為什麼世界需要在乎台灣？吳釗燮回應，台灣是民主國家，許多國家不願見到中國摧毀一個民主國家，「許多人在思考中國對外攻勢的最後界線何在？例如我們看到中國在南海的意圖，似乎就是要掌控整個區域」。

吳釗燮強調，台灣站在所有民主國家的最前線面對威權國家的攻勢，如果台灣倒下來，接下來也許會輪到其他國家。